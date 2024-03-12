سيدة تشارك في تحكيم مباراة ديربي الدوري الإيراني

يشهد ديربي الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم بين فريقي استقلال طهران وبرسيبوليس غدا الأربعاء، حدثا غير مسبوق حيث تشارك سيدة في الطاقم التحكيمي للمباراة.

وذكرت وكالتا أنباء "إرنا" و"إسنا" الرسميتان في إيران اليوم الثلاثاء أن مهسا غرباني ستتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وبحسب وكالة أنباء "مهر"، سيتم السماح أيضا بحضور السيدات في المدرجات.

وعلى مدار عقود حظر رجال الدين المتشددون في إيران تواجد السيدات خلال الفعاليات الرياضية.

لكن هذا الحظر أصبح أخف وطأة في السنوات الثلاث الاخيرة، وسط ضغوط من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تم السماح بحضور بعض السيدات بشكل منفصل في المدرجات خلال المباريات الدولية وبعض المباريات في دوري أبطال آسيا.