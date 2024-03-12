تعادل مثير بين ألميريا وإشبيلية بالدوري الإسباني

خطف ألميريا تعادلا في الدقائق الأخيرة أمام إشبيلية 2 /2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع ألميريا رصيده إلى عشر نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم ألميريا في الدقيقة 38 عن طريق أدري إمباربا، قبل أن يدرك دودي لوكيباكيو التعادل لإشبيلية في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86 سجل لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية، لكن ألميريا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ماركو ميلوفانوفيتش.