 الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات عند مفترق الكويت في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات عند مفترق الكويت في غزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 9:59 ص
استشهد وأصيب العشرات من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء؛ جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ158 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر صحية في القطاع، إن 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال للأهالي عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات.

كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

واستهدف قصف مدفعيّ المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت به وزارة الصحة، أمس الاثنين.

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