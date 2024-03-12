ارتفاع أرباح أوراكل كورب خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية أوراكل كورب اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بما يتجاوز تقديرات المحللين.

وقالت الشركة إن إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث بلغ 40ر2 مليار دولار بما يعادل 85ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 90ر1 مليار دولار بما يعادل 68ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود الخاصة 98ر3 مليار دولار بما يعادل 41ر1 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 38ر1 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 1ر7% سنويا إلى 28ر13 مليار دولار مقابل 40ر12 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.