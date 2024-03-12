رقم قياسي لـ تروسارد في دوري أبطال أوروبا

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حقق لياندرو تروسارد، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، رقما قياسيا، خلال مشاركته في مباراة بورتو، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل البلجيكي هدف أرسنال الوحيد، في اللقاء الجاري بين الفريقين على استاد «الإمارات».

لياندرو تروسارد، هو ثالث لاعب يسجل في أول 3 مباريات له على أرض أرسنال، خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا، بعد أليكسيس سانشيز وبوكايو ساكا.

ظهر تروسارد في الموسم الجاري ببطولة دوري الأبطال باحتساب مباراة اليوم، في 7 مباريات، سجل ثلاثة أهداف (أمام آيندهوفن وإشبيلية وبورتو)، وقدم تمريرة حاسمة أمام آيندهوفن.