ترامب يعتزم التحدث مع بوتين بسرعة بعد الاتفاق الأمريكي الأوكراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسرعة، وربما هذا الأسبوع، وذلك عقب اتفاق أمريكي أوكراني على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما واستئناف المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية.

وبموجب الشروط المعلنة، يتعين على روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار حتى يكون الاتفاق ساريا.

وتحدث ترامب أمام البيت الأبيض، وإلى جانبه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، معربا عن أمله في أن يوافق بوتين على الاتفاق.

وقال ترامب للصحفيين: "كما يقولون، لا بد من طرفين للرقص، أليس كذلك؟".

وأضاف: "نأمل أن يوافق (بوتين) أيضا، وأعتقد حقا أن ذلك سيشكل 75% من الطريق نحو الحل".

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في "توثيق الاتفاق والتفاوض على مواقع الأراضي" لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.





