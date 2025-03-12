مصادر دبلوماسية: عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة نهاية الشهر المقبل

المؤتمر سيكون تجمعا يستهدف حشد مشاركة الدول المانحة والشركات المساهمة في إعادة الإعمار

كشفت مصادر دبلوماسية تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة مطلع الشهر الحالي ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن مصر تعمل على حشد دعم دولي واسع لتنفيذها، حيث ستعقد مؤتمرا المانحين لإعادة إعمار غزة نهاية الشهر المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الشروق": أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي وضعها خبراء مصريون في حوالي 100 صفحة، وتشمل أدق تفاصيل إعادة الإعمار بما فيها من جوانب فنية وهندسية.

وأوضحت المصادر أن الخطة التي صيغة باللغتين العربية والإنجليزية تقسم إلى ثلاث مراحل، وبجانب الخطة هناك تقرير ملحق يشمل منهجية الخطة.

ووفقاً للمصادر فإن القاهرة تستند إلى خبراتها المتراكمة في إعادة الإعمار بغزة، لأن مصر من أكثر الدول التي ساهمت في إعادة الإعمار بالقطاع بعد كل جولة عنف إسرائيلية على غزة خلال السنوات الماضية.

أما عن مراحل الخطة فتنقسم إلي 3 مراحل، الأولي هي التعافي المبكر، وهذه المرحلة تمتد إلي 6 أشهر وتشمل ادخال عشرات الآلاف من المنازل المتنقلة "الكرفانات"، وكذلك خطوتين مهمتين وهما إزالة الركام والتي تزن 50 مليون طن، واستخدامه في إعادة تدويره علي سبيل المثال في الشواطئ لتوسعه مساحة اليابس في غزة، والعنصر الثاني إزالة الذخائر التي لم تنفجر في غزة.

وأضافت المصادر أن المرحلة الأولي ستشهد إدخال المنازل المتنقلة (كارفانات) وبعض الخيام التي تأوي مليون و200 ألف فلسطيني وإصلاح 60 ألف من المنازل متضررة مما يمكن من عودة ربع مليون فلسطيني إلي منازلهم تقريبا، موضحة أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولي 3 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية والثالثة هي إعادة الإعمار، والمستهدف من المرحلة الثانية بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة، واستكمال إزالة الذخائر غير المنفجرة، والبدء في أعمال البنية التحتية، أما المستهدف من المرحلة الثالثة بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة بجانب إصلاح 60 ألف منزل متضرر ليصبح إجمالي عدد المنازل 460 ألف منزل دائم لاستيعاب سكان القطاع.

وأشار المصادر إلى أن التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 20 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 30 مليار دولار

وأكد المصادر أن مصر حريصة علي حشد الدعم الدولي لخطة إعادة الإعمار مشيرة إلى أن التعاون المصري الأمريكي حول الخطة مهم وإيجابي وهناك إشارات تعكس انفتاح أمريكي على الاطلاع لتفاصيل الخطة.

وأوضحت المصادر أنه هناك لجنة عربية إسلامية ستتشكل للترويج للخطة في عدة عواصم دولية وهناك انفتاح لسماع أي مقترحات حول الخطة.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للمقترح الذي أقرته القمة العربية سيتم تشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية ستكون معنية بإدارة قطاع غزة بشكل عام، وإدارة المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وقالت المصادر إن اعتماد هذه اللجنة من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تطور كبير جداً ليرى المجتمع الدولي وجاهة في هذه اللجنة.

ونوهت المصادر إلى أن القاهرة ستعقد مؤتمر للمانحين لإعادة الإعمار في نهاية الشهر المقبل، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، حيث سيكون مؤتمر وزاري مفتوح لدول كثيرة، ويستهدف مشاركة الدول المانحة والشركات المساهمة في إعادة الإعمار.