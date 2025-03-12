توقف حركة المغادرة والوصول في مطار بن جوريون بإسرائيل لفترة قصيرة

توقفت حركة المغادرة والوصول لفترة قصيرة صباح اليوم الأربعاء في مطار بن جوريون في إسرائيل، بعد أن حاول سائق اختراق حاجز طريق، في أحد مداخله وخشى مسؤولو الأمن من وقوع حادث أمني محتمل، حسب وسائل إعلام عبرية.

واتضح أن الحادث جنائي، حيث سرق السائق مركبة وحاول الهروب من الشرطة. وتم إلقاء القبض عليه بعد ذلك بعد محاولته الفرار سيرا على الأقدام، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم.

والشخص الذي تم اعتقاله هو فلسطيني، يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، والذي سرق السيارة في منطقة تل أبيب وكان يحاول العودة إلى الضفة الغربية، عندما أثار شكوك حراس الأمن.



