 كوريا الجنوبية: واحد من بين كل 10 من كبار السن يعاني من الزهايمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: واحد من بين كل 10 من كبار السن يعاني من الزهايمر

سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 9:24 ص

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن شخصا واحدا من بين كل عشرة من كبار السن في كوريا الجنوبية يعاني من مرض الزهايمر، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المصابين بالخرف مليون شخص العام المقبل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة الصحة أظهرت أن عدد المصابين بالخرف بلغ 970 ألف شخص حتى عام 2025، بما يمثل 17ر9% من الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

ومن المتوقع أن يتجاوز العدد مليون شخص العام المقبل وأن يبلغ مليونين خلال عام 2044.

وقالت الوزارة إن نسبة حالات الخرف بين الأكبر سنا تراجعت من نسبة 5ر9% خلال عام 2016، وأرجعت ذلك إلى تحسن مستويات التعليم والظروف الصحية للأكبر السن.

وقال مسؤول بالوزارة " من المتوقع أن تبقى نسبة حالات الخرف بين الأكبر سن عند نحو 10% حتى 2045 على أن ترتفع لتتراوح ما بين 12% إلى 13% بحلول 2059".

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