إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان، والذي كان مسؤولا عن وحدة جوية تابعة للحزب.

وفي بيان نُشر على منصتي"إكس و"تليجرام ذكر الجيش أن القتيل "كان مصدر معرفة مهما" في منظومة الطيران التابعة لحزب الله، وهي شبكة من الهوائيات المتعددة تُستخدم في الاتصالات.

وأضاف البيان أن المستهدف كان يقود جهود إعادة بناء الوحدة، التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن رجلا قُتل بعد استهدافه بواسطة طائرة إسرائيلية مسيّرة أثناء تنقله في سيارة.

وفي هجوم منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن غارة على موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن المستهدفين كانوا عناصر مسلحة تابعة للحزب، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر عسكرية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص واحد جراء هذا الهجوم.