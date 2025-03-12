ليفربول يودع دوري الأبطال بالسقوط أمام باريس سان جيرمان

تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما تغلب على ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 1-1.

سجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 12 من خطأ بين دفاع ليفربول وأليسون بيكر، ليستغل ديمبلي الكرة ويضعها في المرمى الخالي.

وفي شوط المباراة الثاني ضغط ليفربول بقوة من أجل العودة للمباراة لكن اللياقة البدنية العالية للاعبي سان جيرمان والهجمات الخطرة عن طريق ديمبلي، حالت دون تحقيق الريدز للتعادل لينتهي الوقت الأصلي بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد، وتمتد المباراة للشوطين إضافيين.

لم يتغير الحال في الشوطين الإضافيين، حيث غابت خطورة ليفربول على مرمى دوناروما، بينما شكلت هجمات باريس على مرمى أليسون خطورة بالغة، لكن النتيجة ظلت كما هي لينتهي الشوطين الإضافيين بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد، وتتجه المباراة لركلات الترجيح بعدل التعادل 1-1 في مجموع اللقاءين.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-1 ليتأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.