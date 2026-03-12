أمريكا تحقق في دعم أجنبي للمصنعين بعد إلغاء التعريفات الجمركية

الأكثر قراءة
إحالة جيهان الشماشرجي و4 آخرين للمحاكمة بتهمة سرقة سيدة بالإكراه
شوبير: الأهلي يرحب برحيل النجوم الكبار باستثناء 3 لاعبين
النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود
الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه
أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا جديدا بشأن الدعم الأجنبي للمصنعين بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية التعريفات الجمركية السابقة.