أمريكا تحقق في دعم أجنبي للمصنعين بعد إلغاء التعريفات الجمركية

الخميس 12 مارس 2026
د ب أ
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 4:11 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 4:11 ص

 أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا جديدا بشأن الدعم الأجنبي للمصنعين بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية التعريفات الجمركية السابقة.


