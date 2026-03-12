أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 687 شخصا، بينهم 98 طفلا، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى اليوم بلغ 687، بينهم 98 طفلا، و62 سيدة، و18 مسعفا".

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب بإصابة 1774 شخصا، بينهم 304 أطفال، و328 سيدة، و45 مسعفا.

وكانت آخر إحصائية نشرتها الوزارة الأربعاء، تشير إلى مقتل 634 شخصا، وإصابة 1586، جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي 2 مارس، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.