المجلس العسكري الانتقالى بالسودان يؤجل اللقاء مع القوى السياسية إلى أجل غير مسمى

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وكان المجلس قد أرسل تعميما في وقت سابق، بعقد اجتماع بين القوى السياسية واللجنة العسكرية السياسية، للاستماع لوجهات نظر جميع الجهات.

وتضمن التعميم أن اللقاء سيعقد وفقا للترتيبات التالية، قيام كل حزب سياسي بتسليم خطاب عبر ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء، وأن يتسلم مندوب اللجنة في قاعة الصداقة يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحا خطابات التفويض.

وورد فى التعميم أنه ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقا بعد استلام خطابات التفويض من ممثلي الأحزاب.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن: "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ".

وأضاف: "لا زلنا في درب الثورة صادقين، مُقسمين أن لشعبنا الصدر دون (بقايا) النظام أو القبر، ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهرا في سبيل الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسلام، وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعيا بين بنات وأبناء الشعب السوداني، فكيف لا يستحي النظام من محاولة قطف ثمار كان بالأمس يحاول إبادة نوارها؟!".