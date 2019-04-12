مقتل شخصين وإصابة 17 أخرين في انهيار مبنيين بالبرازيل

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لقي شخصان حتفهما وأصبح 17 آخرون في عداد المفقودين بعدما انهار مبنيان سكنيان غير مرخصين في ريو دي جانيرو اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

وقالت وسائل الإعلام إن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

ويتألف المبنيان من أربعة وستة طوابق على التوالي.

وجرى بناء المبنيين دون التصاريح اللازمة في حي المزيما الواقع غرب البلاد، حيث تشارك العصابات الإجرامية في مشاريع البناء، وفقًا لبوابة(G1) الإخبارية.

ولم يتسن معرفة سبب الانهيار على الفور، وتردد أن رائحة الغاز انتشرت في المنطقة.

ويبحث رجال الانقاذ عن مفقودين.

وكان من المقرر هدم هذين المبنيين، لكن حال صدور أمر قضائي دون ذلك، وفقا لـ ( G1).