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الرئيس الأمريكي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول أفغانستان

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 أبريل 2019 - 8:09 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 8:09 م

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية رفض طلب للتحقيق في مزاعم جرائم حرب تخص الجنود وعناصر الاستخبارات الأمريكيين الذين خدموا في أفغانستان.

واعتبر ترامب - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - القرار انتصارا دوليا لحكم القانون، فيما حذر المحكمة الجنائية من أنها ستواجه ردًا قويًا وسريعًا في حال قيامها بأي متابعة قضائية تستهدف طواقم أمريكية أو دول حليفة.

ورفض قضاة المحكمة الدولية، في وقت سابق الجمعة، طلبًا من المدعية بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت في أفغانستان منذ عام 2003.

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