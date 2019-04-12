المجلس العسكري يدعو للالتزام بحظر التجوال في السودان

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، الشعب السوداني إلى الالتزام بحظر التجوال.

وأوضح المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن حظر التجوال يبدأ من الساعة العاشرة ليلًا حتى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقرر تأجيل الاجتماعات مع القوى السياسية إلى أجل غير مسمى، مطالبًا إياها بتسليم خطابات تفويض للأشخاص الذين سيجتمعون معهم اعتبارًا من الغد السبت.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وأكد الجيش السوداني اليوم الجمعة، أنه لن يتم تسليم الرئيس البشير لمحكمة الجنائية الدولية، وإنما سيُحاسب وفقًا القانون، موضحًا أنه لا يصح تسليمه للمحاكمة بالخارج.

ورفض رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف المصطفى، إعلان المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.