ألمانيا تدعم إعادة إعمار موزمبيق وملاوي وزيمبابوي بـ50 مليون يورو عقب إعصار «إيداي»

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عقب انقضاء أقل من شهر على إعصار "إيداي" المدمر في جنوب القارة الأفريقية، تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لإعادة الإعمار في موزمبيق وملاوي وزيمبابوي.

وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر، اليوم الجمعة، إن بلاده تهدف عبر هذه المساعدات إلى تأمين الإمدادات الصحية وتوفير مياه الشرب وإعادة بناء شبكات الصرف الصحي خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف مولر على هامش اجتماع للبنك الدولي في واشنطن أن المساعدات تهدف أيضا إلى تمكين الأطفال من العودة إلى المدارس.

وتسبب الإعصار في تشريد مئات الآلاف من الأشخاص على نحو مؤقت، وغرق مساحات واسعة وسط موزمبيق.

وأسفر الإعصار عن مقتل نحو ألف شخص، من بينهم 600 على الأقل في موزمبيق ونحو 300 آخرين في شرقي زمبابوي.

وأدى تلوث المياه إلى تفشي الكوليرا، وإصابة نحو 4400 شخص بها حتى الآن.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تضرر بشدة أو تهدم بالكامل نحو 240 ألف منزل في موزمبيق جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه.