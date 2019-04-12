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أصبحت الملابس والمشغولات التي تتميز بها قومية "يي" العرقية" الصينية أحد عوامل الجذب السياحي في الصين؛ لما لها من شعبية متزايدة لدى السياح.
وتستعرض الشروق جانبًا منها عبر الصور التالية: