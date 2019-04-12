أصبحت الملابس والمشغولات التي تتميز بها قومية "يي" العرقية" الصينية أحد عوامل الجذب السياحي في الصين؛ لما لها من شعبية متزايدة لدى السياح.

وتستعرض الشروق جانبًا منها عبر الصور التالية: