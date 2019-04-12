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ملابس «يي» الصينية.. مشغولات يدوية لجذب السياحة

إنجي عبدالوهاب:
نشر فى : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:30 م

أصبحت الملابس والمشغولات التي تتميز بها قومية "يي" العرقية" الصينية أحد عوامل الجذب السياحي في الصين؛ لما لها من شعبية متزايدة لدى السياح.

وتستعرض الشروق جانبًا منها عبر الصور التالية:

 

 

 

 

 

 

 


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