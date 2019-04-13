إعفاء كمال عبدالمعروف من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

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أعلنت وكالة السودان للأنباء، إعفاء الفريق أول ركن كمال عبد المعروف من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.