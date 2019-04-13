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إعفاء كمال عبدالمعروف من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 أبريل 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 11:10 م

أعلنت وكالة السودان للأنباء، إعفاء الفريق أول ركن كمال عبد المعروف من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.


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