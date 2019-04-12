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مفوضة أممية تدعو لعدم العنف مع المحتجين في السودان

جنيف - د ب أ
نشر فى : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:33 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:33 م

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، إنه يتعين على السلطات السودانية عدم اللجوء إلى العنف مع المحتجين السلميين في ظل الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد حاليا.

ودعت باشليه في بيان إلى الإنصات لأصوات المواطنين السودانيين، وإشراكهم في أي عملية تهدف إلى التوصل لحل للأزمة السياسية في البلاد.

وأوضحت المفوضة الأممية أن الموقف الحالي في السودان ناجم عن احتجاجات ضد تدهور الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية في البلاد.

وقالت باشليه: "ادعو الحكومة (السودانية) إلى الاستجابة لمطالب الشعب"، وإلى "مشاركة هادفة للمجتمع المدني".


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