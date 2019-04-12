إنجاب 49 طفلا من نطف طبيب هولندي للخصوبة بدون علم أمهاتهم

أكدت منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال، اليوم الجمعة، أن اختبارات الحمض النووي أكدت أن طبيبا هولنديا للخصوبة استخدم حيواناته المنوية في تخصيب مريضاته دون إذنهن وحملن 49 طفلا.

ويشتبه بالفعل في أن 49 مواطنا هولنديا من نسل الطبيب الذي توفي في عام 2017.

وكان الطبيب، على مر السنين وبشكل متواصل، يبلغ مريضاته في عيادته في باريندريخت القريبة من روتردام أن السائل المنوي المستخدم في علاجات الخصوبة جاء من متبرع مجهول.

تمكن المدعون التسع والأربعون وأولياء أمورهم من الحصول على عينة من الحمض النووي من الطبيب قبل وفاته.

ورفضت أرملة الرجل لبعض الوقت السماح باستخدام عينة من المواد، لكن المحكمة وافقت على طلبهم في فبراير وسمحت بإجراء مقارنة للحمض النووي.