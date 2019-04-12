الحريري: لدينا مشروع للخروج بلبنان من الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وجود مشروع جاد للخروج بلبنان من الأزمة الاقتصادية التي تكاد تعصف به بشكل قاس، مشيرا إلى أن ما يبعث على الاطمئنان أن كافة القوى السياسية تتفق حاليا على وجوب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية واعتماد التقشف العام ومحاربة الفساد وإيقاف إهدار المال العام.

وقال الحريري - في تصريحات صحفية اليوم على خلفية جولة أجراها بمدينة طرابلس شمالي البلاد - إن الأوضاع في لبنان تقتضي من الجميع "شد الأحزمة"، لافتا إلى أنه سيعلن عن الإجراءات التي يجب إعمالها حتى يمكن إنقاذ البلاد وإعادة ضخ الحيوية في الاقتصاد اللبناني، مشددا على أن المعارك والانقسامات السياسية أصبحت من الماضي، وأنه يسير قدما لإعادة النهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى أن الدعم الذي تقرر لصالح لبنان خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) يقوم على الإنماء المتوازن لكل المناطق اللبنانية دونما استثناء لأي منها، وأن مدينة طرابلس والشمال اللبناني برمته، له حصة في مشروعات مؤتمر سيدر تتجاوز الـ 20%، فضلا عن المشروعات الوطنية التي سيستفيد منها كل لبناني بغض النظر عن موقع تواجده.

وقال "إذا أنشأنا محطة للكهرباء في أي منطقة كانت، بالشمال أو الجنوب، سيستفيد منها كل اللبنانيين في كافة المناطق، سنسمع دائما كلاما يصدر من البعض الذين لا يملكون مشروعا اقتصاديا فعليا، وليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية النهوض باقتصاد البلد، أما نحن فلدينا المشروع للخروج من الأزمة الاقتصادية".

وأضاف "سنركز العمل على كل لبنان وخاصة على طرابلس والشمال، لأنها مناطق دفعت ثمنا لعدم النمو، وكذلك مناطق بعلبك الهرمل والبقاع، فهي مناطق وكأنها منسية تاريخيا من خريطة الوطن".

وأكد أنه بعد أن تم إقرار خطة معالجة عجز الكهرباء مؤخرا، فإنه يجري حاليا وبوتيرة متسارعة العمل على إقرار الموازنة العامة للبلاد، على أن يعقب ذلك إقرار مشروعات مؤتمر سيدر، لافتا إلى أن تلك المشروعات مدروسة بعناية ولا ينقصها سوى تنفيذ الإصلاحات.