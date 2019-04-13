وكالة الأنباء الألمانية: إطلاق نار بمقر الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني

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أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) سماع لأصوات إطلاق نار من داخل مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

وقال متظاهرون إنهم فوجئوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بمقر الاعتصام، دون أن يجزموا بالجهة التي أطلقتها.

من ناحية أخرى، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي "تنحي رئيس ونائب المجلس العسكري عن منصبيهما في المجلس بمثابة انتصار لإرادة الشعب السوداني، لكنه لم يعلن عن موقف واضح عن الخطوة.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس في أقصر ولاية رئاسية في تاريخ البلاد، حيث لم تتجاوز الـ 48 ساعة.

وأقال المجلس العسكري كمال عبد المعروف، نائب رئيس المجلس من منصبه، وتعيين الفريق عبدالفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري.

وجدد التجمع والقوى المتحالفة معه مطالبته للجيش السوداني بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية وفقا لإعلان الحرية والتغيير, ودعا المتظاهرين لكسر فرض حظر التجوال , وعدم الاستجابة لنداءات الجيش السوداني بفض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم , والذي دخل يومه السابع.

واعتبر "تجمع المهنيين السودانيين" المجلس العسكري بتكوينه المعلن قبل تنحي رئيسه عوض بن عوف امتداد للنظام وليس بديلاً له.

ورأى أن المجلس لم يعلن عن أي موقف سياسي من ملفات الحرب في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن كونه لم يتخذ إجراءات واضحة بخصوص رموز النظام مما يشكك في نوايا المجلس العسكري ويفضح تراخيه في عمل تغيير حقيقي.