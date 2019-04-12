«السياسة» الكويتية: مصر تجاوزت كل التحديات بفضل الالتفاف الشعبي حول السيسي

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، اكتسبت أهمية كبيرة في هذه المرحلة، بعد خروج مصر من عنق الزجاجة الذي دفعتها إليه أحداث العامين 2011 و2013، ومحاولات الإرهاب الدولي جعلها أرضاً خصبة له، وزعزعة استقرارها الاقتصادي وتعطيل تنميتها، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت كل تلك التحديات، بفضل الالتفاف الشعبي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهة، وإيمان المصريين بوطنهم وقدرتهم على تجاوز المحن من جهة أخرى.

وأضاف الجار الله – فى افتتاحية جريدة "السياسة" اليوم الجمعة، تحت عنوان "السيسي القوي فى البيت الأبيض" – أن هذه الزيارة ما كانت لتنجح، إذا كانت مصر لا تزال تعاني من تبعات أحداث "الربيع العربي".

وأشار إلى أن السياسة المصرية حققت في السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا في الداخل والخارج، ففي مجال محاربة الإرهاب، لدى القوات المسلحة الكثير من الإنجازات التي كانت تبدو صعبة في مرحلة ما، بسبب حجم التحدي الكبير، وخصوصية المنطقة التي يتخذ منها الإرهابيون مقرا لهم، أما اقتصاديا، فهي المرة الأولى في تاريخ مصر، التي يتخذ فيها قرارات جريئة، لا سيما تعويم الجنيه.

وتابع الجار الله، إنه في الملفين العربي والإقليمي، فإن مصر عادت إلى دورها الريادي، ففي الموضوع الفلسطيني الذي كان يشكل عقبة كبيرة في طريق الاستقرار العربي، عادت اليوم بيضة الميزان في التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، واللاعب الأساسي في مسألة حفظ الحقوق الفلسطينية، إضافة إلى دورها في شمال أفريقيا، وتحديدا في ليبيا، جارتها الأكثر قلقا حاليا، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب دوليا وإقليميا، كانت مصر ولا تزال، قطب الرحى في هذه الحرب الطويلة، خصوصا إنها أول من عانى منها، وكانت السباقة في وقف المد التخريبي "الإخواني".

وأضاف قائلا :"إن الأمريكيين يدركون جديا، أن السيسي يطبق القانون على الجميع ، ولهذا فإنهم حاليا أمام رجل بالمواصفات التي يمكن البناء عليها في عملية مساعدة العالم العربي على الخروج من نفق الأزمات والحروب، إلى فضاء التنمية الذي تسعى إليه كل القوى الدولية الفاعلة، على قاعدة إن العمل والبناء الدواء الأكثر نجاعة للقضاء على التطرف" .