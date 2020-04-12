قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أصحاب دعوة مخالفة قرار الدولة بإغلاق المساجد، ومقارنتها باستمرار عمل وسائل النقل والعمل، «هم حمقى وجهلة مغيبون».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن أكبر داء يدمر الأمم هو الجهل بالدين والمتاجرة به، موضحًا أنها أخلاق ومبادئ الجماعات الإرهابية، وهي الأخطر على المجتمع.

وتابع أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة الصلاة في المسجد، مبني على أسس دينية وعلمية، مستطردً أن: «حياة الساجد قبل عمارة المساجد، يعني ما قبل الكورونا، لو واحد عارف أنه في شخص منتظر خروجه للمسجد لأجل قتله، فليصلي في منزله».

وشدد على أن أهل العلم هم المختصون في تحديد المصلحة والفساد، في ما يتعلق بأمور الدين والحياة، مشيرًا إلى أن توقف وسائل النقل يعني توقف الحياة، بمعنى «لو ليس هناك وسائل نقل كيف سيذهب الطبيب والصيدلي والممرضة، وأصحاب المحلات الغذائية إلى عملهم»، محذرًا من يعرض حياة المجتمع للخطر يجب محاكمة بالخيانة الوطنية.

ولفت إلى أن المسلم المعتاد على الصلاة في المسجد، لو صلاة في منزلة له نفس الأجر عند الله، لأنها ظروف فوق إرادته، باستثناء صلاة الجمعة التي لا يمكن إقامتها غير في المساجد وبموافقة حاكم الدولة.

وفي نفس الصياغ، ذكر أن صلاة التراويح الأصل في إقامتها هو المنزل، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ قرار فتح المساجد في رمضان، وفقًا للمستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وقتما توقفت الإصابات، وأعلن وزارة الصحة السيطرة على المرض، ستفتح بيوت الله.