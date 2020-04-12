روسيا: عدم الاتفاق حول خفض إنتاج النفط يخاطر بفوضى في الأسواق

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن انهيار المفاوضات بين كبار منتجي النفط في العالم لضمان خفض إنتاج الخام سوف يعرض الأسواق "لفوضى لا يمكن السيطرة عليها".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ديمتري بيسكوف في مقابلة مع شبكة "روسيا 24" الروسية، إن "العالم بأسره يحتاج إلى هذا الاتفاق".

وقال بيسكوف إنه في ظل عمليات التسريح التي تلوح في الأفق لصناعة النفط الأمريكية ووقوف شركات النفط الصخري على حافة الإفلاس، يكتسب تراجع أسعار النفط "أهمية سياسية" مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية على موعدها.