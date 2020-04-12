رجل هندي عجوز يمشي 130 كيلومترا بزوجته إلى المستشفى

من المعروف أن كبار السن أكثر رومانسية من الشباب، حيث دائمًا ما يتجهون نحو الأفعال أكثر من العبارات الرومانسية، وفي مدينة تشيناي بالهند ضرب أريفاز هاجان ،عامل بناء ،65 عامًا، أروع مثال للحب غير الأناني مع زوجته.

ويصطحب الرجل العجوز زوجته مانجولا، 60 عامًا، المصابة بالسرطان على دراجته لمسافة 130 كيلومترا، كل عشرين يوما، وتبدأ رحلتهم من قريتهم "كومباكونام" وصولًا إلى المستشفى في بودوتشيري، حتى لا تفوتها جلسة العلاج الكيميائي، لأنه بسبب الحجر الصحي لم يكن هناك أي عربات لنقل المرضي من منازلهم إلى المستشفيات.

ووضع عامل البناء زوجته على دراجته، وربط بينه وبينها بقطع من الملابس للحفاظ عليها من السقوط، وبدأ في السير نحو المستشفي.

وقال أريفازاجان لموقع "نيو إنديا إكسبريس": "بدأنا الساعة 4.45 صباحًا ووصلنا إلى المستشفى في الساعة 10.15 مساءً، وفي الطريق تناولنا بعض الشاي واتخذنا راحة بالقرب من البركة لمدة ساعتين حتى لا تشعر بمشقة الطريق".

وعلى الرغم من إغلاق قسم العلاج الكيميائي في المستشفى بسبب الفيروس التاجي، قرر مسؤولو المستشفى عند سماع قصته إعطائها العلاج اللازم.

وأضاف الزوج: "اعطوا زوجتي العلاج اللازم وجمعوا الأموال معًا واعطوني ذلك، واعطوها أيضًا أدوية لمدة شهر".

وأشار إلى أن سبب عدم اصطحاب زوجته إلى المستشفيات الحكومية في قريتهم هو أن الطريقة التي عومل بها هناك لم تكن جيدة، مؤكدًا حبه الشديد لزوجته وعلى استطاعته بالتضحية بكل شيء أمام حياتها.