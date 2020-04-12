بابا الفاتيكان يدعو إلى تخفيف عبء الديون والعقوبات وسط أزمة كورونا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد إلى تخفيف العقوبات الدولية وأعباء الديون على العالم النامي، لمساعدة جميع البلدان على مواجهة عواقب جائحة كورونا.

وقال البابا في رسالة "أوربي إيتوربي" (للمدينة والعالم) بمناسبة عيد الفصح اليوم: "ليجرى تخفيف العقوبات الدولية، لأنها تجعل من الصعب على الدول التي فرضت عليها تقديم الدعم الكافي لمواطنيها".

وأضاف البابا: "لنضع جميع الدول في وضع يمكنها من تلبية أكبر احتياجات اللحظة من خلال تخفيض، إن لم يكن الإعفاء من، الديون التي تثقل كاهل الميزانيات العامة للدول الأكثر فقرا".

كما تحدث البابا عن "تحد تاريخي" يواجهه الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى "عدم تفويت الفرصة لتقديم مزيد من الأدلة على التضامن، وأيضا من خلال اللجوء إلى حلول مبتكرة"، داعيا إلى إنهاء جميع الحروب والهجمات الإرهابية والمعاناة العالمية.