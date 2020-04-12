وزير الصحة الألماني يعرب عن تفاؤله في تجاوز المرحلة الحالية من وباء كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تفاؤله بأن بلاده ستتجاوز بشكل جيد المرحلة الحالية لتفشي وباء كورونا.

وقال شبان لقناة البث المباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة اليوم الأحد: "وصلنا إلى هذه المرحلة بشكل جيد معا... إذا مر بنا عيد الفصح أيضا على هذا النحو، سنكون قد اجتزنا هذه الديناميكية الأولى (للفيروس) معا، وسوف يتعلق الأمر بعد ذلك بكيفية العودة تدريجيا".

وذكر الوزير الألماني شروطا ملموسة لعودة الاقتصاد إلى سابق عهده، حيث قال: "إذا أظهرت لنا قطاعات محددة أنه يمكنها تنفيذ قواعد النظافة والرعاية الصحية والتباعد، سيمكن لها حينئذ البدء من جديد في العودة إلى مسار الحياة اليومية".

وفي المقابل، قال شبان إن الأمر سيكون صعبا بالنسبة لعودة المدارس ورياض الأطفال.