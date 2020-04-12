18 حالة وفاة و89 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، عن تسجيل 18 حالة وفاة و89 إصابة جديدة فيروس جائحة كورونا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 293 حالة سجلت في 33 ولاية (محافظة)، والإصابات إلى 1914 موزعة عبر 46 ولاية.

واضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن الوفيات الجديدة تم تشخيصها في الفترة من الأول إلى 12 أبريل الجاري، منها 12 وفاة تم إحصاؤها خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

كما كشف فورار، عن تعافي 131 شخصا ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 591 شخصا، من بينهم 261 بالجزائر العاصمة، و133 بولاية البليدة .