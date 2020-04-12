أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارًا بالارتداء الإجباري لأقنعة الفم والأنف خارج المنزل، اعتبارًا من اليوم، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف «نتنياهو»، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن هذا القرار لا يسرى على الأطفال دون سن الست سنوات، وكل من لديه إعاقة ويجد صعوبة في ارتداء القناع، وأثناء السير بالسيارة، والموظفين الذين يعملون في نفس الغرفة بشكل دائم ويحافظون على مسافة مترين بينهم، والمشاركين في البث الإعلامي.

وأوضح أنه لن يتم السماح بالخروج من المنزل سوى إلى العمل للمسموح لهم فقط، وللتزود بالمواد الغذائية والأدوية، ونقل الأطفال بين الأبوين المطلقين.