العراق: شرطة ديالى تتعقب داعش في شمال شرق بعقوبة

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شرعت قوات من شرطة ديالى بالعراق، اليوم الأحد، بعملية تمشيط واسعة لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة.

وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن قوات من شرطة ديالى شرعت بعملية تمشيط واسعة لمناطق حوض شيخ بابا بضواحي ناحية جلولاء والبساتين المحاذية لنهر ديالى لملاحقة فلول داعش ومنع التنظيم من تحقيق تقدم في المنطقة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين قرى وبساتين شيخ بابا ومنع تنظيم داعش من إنشاء ملاذات آمنة لعناصره.