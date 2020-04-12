 النيابة تأمر بالتحفظ على 5 آلاف ملصق لمنتجات غذائية مقلدة بمدينة نصر - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2020 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

النيابة تأمر بالتحفظ على 5 آلاف ملصق لمنتجات غذائية مقلدة بمدينة نصر

محمد أبوعوف:
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:46 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:46 م

أمرت نيابة مدينة نصر أول، الأحد، بالتحفظ على 5 آلاف ملصق لمنتجات غذائية وإرسالها إلى مركز حقوق الملكية الفكرية لفحصها وإعداد تقرير بها.

وذكرت التحقيقات أن الملصقات لمنتجات (عصائر - ألبان - بقوليات – خضروات محفوظة )، و1750 أغلفة وملصقات لمنتجات زيوت عطرية وطبية مقلدة ومجهولة المصدر منسوبة لشركات وهمية لتقليدها داخل مطبعه بمنطقة مدينة نصر.

وكانت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكنت من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة سبق اتهامه في قضية مطبعة بدون ترخيص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد وطبع العلامات التجارية من الشركات دون تفويض أو ترخيص من الجهات المعنية، وكذا طباعة ملصقات وأغلفة لعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر وذلك بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك