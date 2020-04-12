 تقرير: وزراء أوبك بلس سيواصلون محادثاتهم مساء اليوم لبحث القضايا العالقة - بوابة الشروق
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تقرير: وزراء أوبك بلس سيواصلون محادثاتهم مساء اليوم لبحث القضايا العالقة

موسكو - د ب أ:
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 8:58 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 8:58 م

صرح مصدر بوزارة الطاقة الأذربيجانية، بأن وزراء تحالف أوبك بلس (الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها من كبار المنتجين من خارج المنظمة) سيواصلون مساء اليوم الأحد محادثاتهم بشأن تخفيض إنتاج النفط بـ10 ملايين برميل يوميا في الفترة من مايو وحتى يونيو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر الذي لم تسمه القول، إن الاجتماع سيعقد عبر التقنيات الافتراضية مساء اليوم، ومن المتوقع أن يبحث فيه الوزراء القضايا العالقة بعد اجتماع وزراء التحالف الأخير.

وأضافت الوكالة أن اجتماع اليوم سيرأسه على نحو مشترك وزيرا الطاقة من كل من روسيا والسعودية.


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