تريزيجيه يتمسك بالبقاء مع أستون فيلا

أبدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، والبقاء مع الفيلانز حتى في حالة هبوطه لدوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

ووفقًا لشبكة «sprox» التركية، فإن تريزيجيه يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، حيث أخبر مدربه في أستون فيلا دين سميث برغبته في البقاء مع الفريق حتى لو هبط.

ووضع تريزيجيه حل آخر إذا لم يستقر في إنجلترا وهو العودة مرة أخرى للدوري التركي من خلال اللعب في صفوف جالطة سراي والذي وضعه كاحتمال أول في ظل وجود رغبة من المدير الفني المخضرم التركي فاتح تريم في انتداب اللاعب.

وكان تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق قاسم باشا في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.