تموين المنيا: تثبيت لوحة بأسعار السلع خارج محل البدال أمام المواطنين لمنع التلاعب

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، أنها أصدرت قائمة أسعار السلع التموينية طبقا للتي حددتها رسميا وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل السلع التموينية، وتم الوقوف على جميع البدالين التموينين وفروع جمعيتي بالمحافظة، وتثبيت لوحة قائمة أسعار السلع التموينية مطبوعة وكبيرة ومعلق واحدة منها في الخارج على محل البدال التمويني أمام كل المواطنين والأخرى بالمحل.

وأوضحت مديرية التموين بمحافظة المنيا، أنه تم متابعة كل المحال والفروع للتأكد من وجود هذه اللوحات المعتمدة ومكتوب فيها نوع السلع التموينية وثمن السلعة وهامش ربح التاجر والسعر النهائي، حتى لا يتلاعب أي تاجر بالسعر.

وطالبت مديرية التموين بالمحافظة، كل مواطن يقوم بصرف المقررات التموينية، بأخذ إيصال السلع التموينية الخارج له من ماكينة صرف السلع التموينية لدى كل تاجر تمويني أو جمعيتي، وفي حالة امتناع إعطاء الإيصال للمواطن يتقدم المواطن فوراً إلى أقرب مكتب تموين أو الاتصال تليفونيا وأرقام مكاتب التموين والإدارة منشورة قبل ذلك لاتخاذ اللازم قانونا نحو من يخالف التعليمات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول كل مواطن على مستحقاته، وسيتم التحرك على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف ويتلاعب بمقدرات المواطن.

يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، وفي ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتكليف من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واستمرارا للتواجد الميداني ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وللتصدي بكل حزم لأي جشع للتجار والسعي دائما في المحافظة على مقدرات المواطن ووصول الدعم لمستحقيه، وهي تبدأ بالتواجد والضغط على البدالين التموينين وفروع جمعيتي والتي تتواجد بها كل السلع التي يحتاجها المواطن.