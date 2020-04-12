على الحريرى: تراجع حركة البيع والشراء دفع شركات الصرافة إلى إغلاق فروعها

قال على الحريرى سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، ان شركات الصرافة تعمل لمدة يومين او ثلاثة على مدار الاسبوع نتيجة تراجع حجم عمليات البيع والشراء للعملة.

اضاف الحريرى فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» اغلاق الشركات لفروعها يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزى، مضيفا ان ازمة كورونا أدت إلى تراجع حركة البيع والشراء للعملة داخل الشركات مما دفع اغلبها إلى إغلاق فروعه اغلب ايام الاسبوع خاصة مع تطبيق حظر التجوال.

حركة البيع والشراء قد تقتصر على ثلاثة عملاء طوال اليوم للشركة الواحدة، لا يوجد استيراد أو تصدير، والخدمات السياحية توقفت، كل ذلك أدى إلى شبه توقف فى حركة العملة، قال الحريرى.

أضاف أن نشاط شركات الصرافة مرتبط بشكل كبير بالخدمات السياحية والسياح العرب وموسم العمرة والحج الذى يتزايد فيه الاقبال على شراء الريال السعودى ومع توقف رحلات العمرة، تراجعت بشدة عمليات البيع والشراء داخل الشركات، والمتوقع ان تستمر مع مواصلة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الحريرى ان البنك المركزى المصرى وضع ضوابط جديدة لعمل شركات الصرافة منذ اربعة شهور، منها ضرورة تواجد موظف من المركزى فى كل فروع شركات الصرافة، بالاضافة إلى تعليمات جديدة فى عملية البيع والشراء بضرورة التأكد من هوية العميل عن طريق ملء استمارة توضح مصدر الاموال والرقم القومى والوظيفة، وتتضمن ضوابط شراء العملة ايضا تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية بالنسبة للتجار، مع ان يتعامل مع العضو المنتدب او رئيس مجلس ادارة الشركة او مفوض عنهما فى عملية شراء العملة.

اضاف ان الشركة لديه اتخذت جميع التدابير الخاصة بالتعقيم وتوزيع المطهرات، وكذلك التناوب بين العاملين بالشركة حرصا على سلامتهم، وسلامة العملاء.

كان عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للصرافة، قال فى تصريحات سابقة ان ازمة فيروس كورونا وما ترتب عليه من اجراءات احترازية مثل حظر السفر اثر على حجم معاملات الشركة من عمليات البيع والشراء للعملة والذى تراجع ما بين 14 ــ 18 مليون جنيه يوميا مقابل 65 مليون جنيه قبل الازمة الراهنة.

«لا توجد قيود على بيع العملة، وعمليات البيع والشراء تسير وفقا لتعليمات المنظمة التى اقرها البنك المركزى فى وقت سابق» ــ قال محيى الدين.