 قرار جمهوري بالتجديد لرئيس جهاز التنظيم والإدارة عاما - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بالتجديد لرئيس جهاز التنظيم والإدارة عاما

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:03 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 5:03 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالتجديد للدكتور صالح عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير.
ويسري القرار من 10 أبريل الجاري، ولمدة عام.


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