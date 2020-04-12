قرار جمهوري بالتجديد لرئيس جهاز التنظيم والإدارة عاما

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالتجديد للدكتور صالح عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير.ويسري القرار من 10 أبريل الجاري، ولمدة عام.