قرار جمهوري بالتجديد لرئيس جهاز التنظيم والإدارة عاما

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالتجديد للدكتور صالح عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير.

ويسري القرار من 10 أبريل الجاري، ولمدة عام.