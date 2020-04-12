تركيا تسجل 95 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة، بحسب وكالة الأناضول التركية .

من جهة أخرى، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن "ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات".

وفي أحدث الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة حظر تجوال على سكان 30 أكبر مدينة في البلاد بينها أنقرة واسطنبول حتى مساء الأحد.

ويهدف هذا العزل الذي يستمر 48 ساعةً إلى منع السكان من الخروج في عطلة نهاية الأسبوع للتنزه، كما حصل خلال الأسابيع الماضية رغم تفشي الوباء.

وانتقد عدد من المعارضين والناشطين على الانترنت إعلان العزل قبل وقت قليل من بدء فرضه.

وانتقد عدد من المعارضين والناشطين على الانترنت إعلان العزل قبل وقت قليل من بدء فرضه.

وأكد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يطالب منذ أسابيع بفرض عزل تام، أنه لم يبلغ مسبقاً بنية فرض التدبير.