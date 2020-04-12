شارك 15 متطوعا في فعاليات مبادرة حملة "معنا من أجل صحتك" في مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المهندس سامي الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز البردويل، إن تلك الفعاليات تستهدف التوعية بفيروس كورونا المستجد بالشراكة مع جمعية الجورة وبالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد، مشيرًا إلى قام فريق الشباب بالجمعية وعددهم 15 متطوعا بالعديد من الأنشطة ومنها:حملات توعية للوقاية من الفيروس و توزيع ملصقات توعية بمدينة بئر العبد وقرى سلمانه والسادات وتجمع اغزيوان وقرية النجاح كمرحلة أولى وتطهير 120 محل وسيارة بالشارع التجاري وسط المدينة، وتطهير 8 مباني حكومي شمل: التموين والتأمينات الاجتماعية والكهرباء ومبنى مجلس المدينة والإدارة الهندسية والبنك الزراعي المصرى.

وتفاعل عدد من الشباب المتطوعين مع الأهالي من خلال لقاءات توعوية على هامش الحملة، وتم دعم عدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمواد الغذائية.