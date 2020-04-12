رئيس وزراء اليونان: لسنا بحاجة لائتمان احتياطي حاليا لحماية الاقتصاد من كورونا

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده قد تستخدم 8 مليارات يورو (75ر8 مليارات دولار)، من حزمة المساعدات الاقتصادية بقيمة 540 مليار يورو التي اتفق عليها وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم الأخير يوم الخميس الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس في مقابلة مع محطة "Skai" التليفزيونية اليونانية، اليوم السبت، أن اليونان تمتلك احتياطيا نقديا يصل إلى 36 مليار يورو، مشيرا إلى قرار حديث للبنك المركزي الأوروبي بقبول السندات اليونانية كضمانات، مما يسهل بيع أي سندات جديدة في الظروف العصيبة الحالية.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية إلى أن اليونان خصصت 12 مليار يورو لتمويل الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال رئيس الوزراء أمس الجمعة، إنه وفق معطيات الموقف الحالي، لن تكون اليونان بحاجة للجوء إلى أي خطوط ائتمان احتياطية، في إطار جهود حماية اقتصاد البلاد من الإجراءات التي تبنتها بهدف احتواء تفشي كورونا.