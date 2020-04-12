السودان يسعى للحصول على العقار الياباني لأعراض كورونا

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تبذل جهودا عبر بعثاتها الدبلوماسية، لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها، لافتة إلى أنه في الإطار ذاته، قامت بعثة السودان باليابان بمخاطبة السلطات لتوفير عقار أثبت فاعليته ضد أعراض المرض.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد - أنها توالي متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين، كما هو الحال في بعثات السودان في كل من كمبالا، ونواكشوط، وأسمرا، وباريس، والقاهرة، والرباط، وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم.

وأفادت بعثات السودان بكل من مسقط، وإسلام آباد، والرباط، وآكرا، بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين في المساهمة في التصدي لجائحة الكورونا.

في ذات السياق، قامت بعثة السودان بجنيف بإحالة خطاب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، إلى منظمة الصحة العالمية بشأن توفير مساعدات لدول المنظمة لمجابهة وباء كورونا، وتلقت البعثة بجنيف إحصائية من المفوضية السامية لشئون اللاجئين تفيد بحصول أكثر من ٣٢٠ ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض.

كما قامت بعثة السودان ببرلين بمخاطبة وزارتي الخارجية، والتعاون الاقتصادي والتنموي، وشركة سيمنز، لتقديم المساعدة بتوفير أجهزة تنفس صناعي ومعينات طبية، وتلقت في المقابل عرضا من وزارة الاستثمار البولندية لشراء أجهزة تنفس صناعي.