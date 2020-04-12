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صحة الدقهلية: شفاء حالتين من مصابي كورونا

المصابتان بعد تماثلهم للشفاء
المصابتان بعد تماثلهم للشفاء
نعمان سمير
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:38 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:38 م

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج حالتين لسيديتين من أبناء محافظة المنوفيه من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بعد شفائهما التام وسلبية تحاليل الكورونا لديهما.

وجهزت وزارة الصحة مستشفى العزل بالمدينة، والتي بدأت عملها منذ شهر لعزل المصابين بحالات فيروس كورنا المؤكدة ضمن عشرة مستشفيات خصصتها وزارة الصحة لذلك الغرض، وتخدم المستشفى أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتضم المستشفى 126 سريرًا جاهزة لاستقبال المصابين، و25 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس، و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة.

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