اختتمت أمس السبت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قابس سينما فن التي انطلقت 3 أبريل الجاري، والتي اختار المنظمون أن تكون رقمية نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة التونسية في مواجهة فيروس كورونا.

وبرمجت الدورة مسابقة رسمية للأفلام الطويلة (روائية ووثائقية) وشارك فيها 11 فيلما من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مسابقة رسمية في الأفلام القصيرة (روائية ووثائقية) بمشاركة 5 أفلام عربية

وفاز "أهل الكهف" لفخري الغزال من تونس، بجائزة أفضل فيلم قصير، بينما حصل فيلم "لقاء لم يذع" لمحمد صلاح من مصر، على تنوية خاص، وأكدت لجنة التحكيم، أنها منحت جائزة أفضل فيلم قصير لـ"أهل الكهف" لكونه عملا رائعا قدم تذكار لماض حديث لمسناه بعمق من خلال الصوت المعالج والكتابة الطريفة ومن استعماله اللونين الأبيض والأسود في الصور السريعة المتلاشية التي تشارف على الاختفاء لتمثل ذكرى حية للأمكان التي عبرها الراحلون، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها حرصت على إسناد تنويه خاص لفيلم "لقاء لم يذع" لمحمد صلاح من مصر لطرافة العمل وبراعته في تقديم الوضع الاجتماعي السياسي في مصر.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، فمنحت جائزة أفضل فيلم طويل، إلى "طلامس" لعلاء الدين سليم من تونس، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم، إلى فيلم "ابراهيم: إلى أجل غير مسمى" للينا العبد من فلسطين، كما منحت اللجنة تنويها خاصا لثلاثة أفلام وثائقية، هي؛ "143 شارع الصحراء" لإحسان فرحاني من الجزائر، و"الحديث عن الأشجار" لصهيّب قاسم البَرّي من السودان، و"اموسو" لنادر بوحموش من المغرب.