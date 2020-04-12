بريطانيون تركوا جحيم ووهان الصينية ليجدوا أنفسهم في مأزق بإنجلترا

قضى ويل سميث رحلة صعبة عندما غادر ووهان الصينية مع عدد من مواطنيه البريطانيين، ليقضي بعدها أسبوعين من الحجر الصحي ببريطانيا ليجبر بعدها على قضاء العزل المنزلي.

يقول ويل سميث للجارديان البريطانية "أمر يثير للاستغراب أن أعود لبريطانيا وأجد نفسى فى حجر آخر مجددا".

وكان ويل سميث يقيم في ووهان مع صديقته "يني" إذ وجد فرصة عمل كمدرس لغة إنجليزية هناك ولكن بعودته لبريطانيا عاد لمهنته القديمة كسائق شاحنة والتي يبيت فيها ويقضى فيها يوم الحجر الصحي نظرا لأنه لا يستطيع الإقامة بمنزله حفاظا على سلامة جده وجدته المتواجدين بالمنزل.

"عندما أنظر لحالي أتمني لو أني لم أعد لماذا على أن أخرج من حجر لحجر كان الأفضل أن أبقى بحجر واحد إذا"، يقول سميث.

ويقول مات راو بريطاني آخر غادر وهان الصينية إنه لو علم ما كان سيحدث لما عاد لبريطانيا.

وأضاف راو الذي كان يقيم مع زوجته الصينية ووالدته المصابة بالزهايمر في الصين، إنه اتخذ القرار الخاطئ بأخذ عائلته إلى بريطانيا، مشيرا لأن بريطانيا كانت بطيئة في تجاوبها مع الأزمة خاصة إنها لم تعمل حجرا لجميع القادمين من الخارج كما كان يحدث مع القادمين من ووهان.

وأما الزوجان جيف وسايندي سيدل فقد كانا في هوباى الصينية بزيارة لأهل الزوجة سايندي الصينية حينما وقع الحجر، ولكن السلطات البريطانية أقلتهما مع ابنتهما في رحلة جوية لبريطانيا ليجدا أنفسمها بعد فترة في حجر مختلف ببريطانيا.

وتقول سايندي إن الميزة بالنسبة إليها أنها حينما كانا عالقين في ووهان كانت تخاف على أن ابنتها هي الوحيدة المنقطعة عن مدرستها في بريطانيا ولكن بوصول كورونا لبريطانيا لم تعد تلك مشكلة لأن جميع الطلاب في حجر صحي.

ويقول جيف أن المميز بالتجربة أنه وعائلته تدربوا جيدا أثناء إقامتهم فى هوباى علي الإجراات الصحية الصحيحة مضيفا أنهم أكثر وعيا من بقية الشعب البريطانى.

وأما البريطاني المحظوظ كريس هيل، قرر دون علمه بالنتائج أن يبقي في ووهان بعدما لم تسمح السلطات البريطانية له بأخذ زوجته وابنته الصينيين معه على الطائرة العائدة لبريطانيا.

ويقول هيل مدرس اللغة الإنجليزية في ووهان إنه كان سيندم كثيرا إذا عاد إلى بريطانيا لأنه سيكون ارتكب خطئين الأول أنه سيبتعد عن عائلته والثاني أنه سيعلق في حجر آخر ببريطانيا.

وهكذا أمضي كريس 73 يوما في حجر ووهان وهو يعلم أن ذلك سينتهي وهو ما حدث بالفعل.