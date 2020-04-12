القوات الأفغانية تقتل زعيم حركة طالبان في إقليم ورداك

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل حاكم الظل لحركة طالبان و4 من مرافقيه خلال اشتباكات وقعت في إقليم ورداك بوسط أفغانستان.

وقال فيلق "ثاندر ٢٠٣" التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن القوات الأفغانية تصدت لهجوم مسلح نفذته عناصر حركة طالبان وكانت في موضع دفاعي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل والي حمزة زعيم الظل لحركة طالبان في إقليم ورداك.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية تمكنت من قتل 4 مسلحين آخرين خلال الاشتباكات وإصابة ٨ منهم، بالإضافة إلى تدمير الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.