برنامج حافل لـ«نايل سينما» في رمضان

قال المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن نايل سينما ستعرض في شهر رمضان المقبل، عددًا من الأعمال المميزة التي تتناسب مع الشهر الكريم.

وأوضح أن من هذه الأعمال برنامج سينما أخرى، الذي يتناول مجموعة من الأفلام السينمائية التي تم توظيف شهر رمضان في أحداثها وكان له دور البطوله فيها، وتتناول الحلقات تحليلا لاستخدام صناع السينما لهذا الشهر الكريم وطقوسه وآدابه في دراما الفيلم مثل أفلام: عسل أسود، إكس لارج، في بيتنا رجل، البرنامج إعداد منى عمري، محمود عبود، تقديم رباب الشريف، إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي.

ويقدم برنامج أكشن في رمضان مجموعة من الحلقات الخاصة التي تتناول عدة موضوعات منها "صناعة الأفلام الدينية مشوار وتاريخ"، وأيضا مناقشة ملامح رجل الدين كما قدمها صناع السينما من خلال المعالجات الفنيه المختلفه، البرنامج تقديم رباب الشريف، إعداد منى عمري ومروه حربي إخراج هناء عبد الدايم، كريم سمير، داليا سالم.

هذا بالإضافة إلى عرض حوار خاص مع د.ابراهيم يسري الأستاذ بكلية التربية الموسيقية تقديم مروة السيد وإعداد مروة حربي وإخراج كريم سمير.

كما ستعرض أفلام مميزة على شاشة نايل سينما خلال شهر رمضان منها هجرة الرسول، والرسالة ومن عظماء الاسلام

والسادات، والعمر لحظة، وبئر الخيانة وآيس كريم في جليم ويوم ما تقابلنا وسلام يا صاحبي والحب الأول، ابن حميدو، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة، والمراهقات وسلفنى ٣ جنيه، وإسماعيل يس في السجن، وباقة اخرى كبيرة متنوعة.