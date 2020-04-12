أعرب الإعلامي محمود سعد عن استيائه لما حدث من أهالي الدقهلية أثناء دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا في شبرا البهو بمركز إجا، قائلًا: «ماعندكش معلومات ادخل بيتك واقفل عليك».

وقال «سعد» أثناء تقديمه برنامج «باب الخلق» المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، إن الناس حول العالم يصلون الجنازة على المتوفين بكورونا باختلاف أديانهم، وهم على مسافات متباعدة، متابعًا: «أومال لو الحكاية زادت هنعمل إيه في بعض»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «احنا مستنيين كل حاجة تيجي من بره، أومال احنا فين، هو احنا ماعندناش إمكانيات؟»، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من القامات العلمية المفكرة، ولكن ليس لديها القنوات التي يسير فيها العلم بالطريقة الصحيحة.

وأوضح أنه لا يجب الانسياق وراء ما يقوله البعض، مضيفًا: «المفكرين الكبار، مثل أينشتاين، قالوا إن الناس التي تفكر تشكل نسبة 2% من المجتمعات، و3% تظن أنها تفكر، و95% لا يفكرون أساسًا».

وذكر أنه على الرغم من أن أعداد المتوفين بكورونا المستجد (كوفيد- 19) في أوروبا مهولة، فإنهم يدفنون موتاهم بطريقة آمنة وأخلاقية، منوهًا بأن ما حدث محزن جدًا وغير أخلاقي.