إيطاليا تسجل 431 وفاة في أدنى حصيلة وفيات يومية في 3 أسابيع

قال مسؤولون، اليوم الأحد، حيث احتفلت إيطاليا بعطلة عيد فصح هادئة، إن البلاد سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 431 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة يومية من الوفيات في 3 أسابيع.

وقالت وكالة الدفاع المدني في روما، إنه توفي في المجمل 19 ألفا و899 شخصا بمرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا.

تجاوزت الولايات المتحدة يوم أمس السبت إيطاليا، من حيث تسجيل أعلى وفيات بالمرض.

وارتفع عدد حالات الإصابة في إيطاليا، البؤرة الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، إلى 156 ألفا و363 حالة، بزيادة معتدلة بلغت أكثر قليلا من 4 آلاف حالة، وهي زيادة عزاها أحد الخبراء بشكل جزئي إلى تكثيف الفحوصات.

وتماثل للشفاء حوالي 34 ألف شخص. وقال مدير وكالة الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، إن الضغط على وحدات العناية المركزة بدأ يخف.

ولا يزال مسؤولون في إقليم لومباردي بشمال البلاد والأكثر تضررا بالفيروس، قلقين، قائلين إن الوضع لم يستقر بعد. وسجل الإقليم غالبية الوفيات بعدد بلغ أكثر من 10 آلاف و900 حالة.

وعززت قوات الشرطة الإيطالية إجراءاتها لتطبيق الإغلاق الشامل بالبلاد خلال عطلة عيد الفصح، حيث قامت بفحص مئات الآلاف من الأشخاص.

ولا يتم السماح لسكان إيطاليا وعددهم 60 مليون شخص بمغادرة منازلهم سوى لأسباب خاصة كالتوجه إلى أماكن العمل أو زيارة طبيب أو شراء أغذية. ويسمح فقط بالتريض سواء بالمشي أو الركض بالقرب من المنزل، ويتعين على الأشخاص حمل شهادات تبرر سبب وجودهم خارج المنزل.

وتم تطبيق الإجراءات في 10 مارس وستظل سارية حتى 3 مايو على الأقل.